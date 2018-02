São Paulo ganha do Grêmio e é líder O São Paulo venceu o Grêmio por 3 a 2, hoje à tarde, no Morumbi, mas não convenceu. O time de Cuca perdeu a chance de construr uma goleada histórica, especialmente pelo primeiro tempo. Mesmo assim, os são-paulinos comemoraram o resultado, que recoloca o time na liderança isolada do Campeonato Brasileiro - três pontos à frente do Criciuma, que amanhã recebe o Juventude, em Criciúma. Apesar do placar apertado o São Paulo saiu do Morumbi sentindo-se fortalecido para decidir uma vaga na final da Libertadores contra o Once Caldas, quarta-feira, em Manizales, na Colômbia. Usando uma formação mais criativa no meio-de-campo, com Marquinhos e Gustavo Nery jogando nas meias, o São Paulo mandou no jogo do começo ao fim. Antes dos 10 minutos, Tavarelli já havia feito duas ótimas defesas, num chute de Luís Fabiano e numa finalização de Cicinho. O Grêmio não foi nem sombra daquela equipe guerreira que fez fama de time copeiro nas mãos de Luiz Felipe Scolari. Os próprios jogadores do São Paulo se surpreenderam com tamanha liberdade. Marquinhos, Luís Fabiano e Marquinhos trocavam bolas como queriam e o time chegava facilmente ao ataque. O gol era uma questão de tempo. Mas num contra-ataque aparentemente inofensivo, Rodrigo derrubou Christian na área e deu ao Grêmio a chance que ele precisava: um pênalti. O próprio Christian bateu, fazendo 1 a 0 - na única finalização do Grêmio nos primeiros 45 minutos. Mesmo com a desvantagem parcial, o São Paulo não se desesperou. Variando bem as jogadas, virou o placar com facilidade, em apenas três minutos. Além disso, Luís Fabiano estava em tarde inspirada e fez a diferença. Foi dele o passe para Cicinho, aos 33 minutos, empatar o jogo. Verdade também que o lateral são-paulino deu sorte. O chute em diagonal desviou em Claudiomiro e tirou Tavarelli completamente da jogada. Em seguida, aos 36, o próprio Luís Fabiano virou o placar, aproveitando uma boa assistência de Marquinhos. E aos, 42, devolveu o presente, deixando Marquinhos pronto para finalizar, fazendo 3 a 1. O Grêmio só melhorou um pouco na marcação no segundo tempo. Luís Fabiano, Gustavo Nery e Marquinhos ficaram sem espaço e o rítmo do São Paulo caiu. Ofensivamente, porém, o Grêmio deixou a desejar. Christian diminuiu, logo aos 5 minutos, mas o time gaúcho parou nisso. Ao São Paulo, sobrou um alerta: levou dois gols nas duas únicas jogadas ofensivas do adversário.