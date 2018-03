São Paulo ganha do Palmeiras por 1 a 0 O São Paulo saiu na frente do Palmeiras e venceu o primeiro confronto por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Palestra Itália. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta, no Morumbi, para decidir quem vai para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América. O lateral-direito Cicinho fez o único gol do jogo.