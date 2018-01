São Paulo ganha do Palmeiras por 3 a 0 O São Paulo derrotou o Palmeiras por 3 a 0, neste domingo, no Morumbi. Foi a estréia do técnico Candinho no comando palmeirense, mas a equipe continua em crise, sem vencer há 5 rodadas. Já o time são-paulino, que pôde contar com Leão no banco, manteve a liderança isolada do Campeonato Paulista, agora com 22 pontos. Com apenas 10 pontos em 8 rodadas, os palmeirenses praticamente se despedem da briga pelo título paulista. E, pior, estréiam na Libertadores, em 2 de março, contra o Cerro Porteño, em situação delicada e, provavelmente, com o time ainda bem desarrumado. O Morumbi recebeu quase 37 mil pagantes. Nas arquibacandas, grande vantagem dos são-paulinos, entusiasmados com a campanha do time, ainda invicto na temporada. Os palmeirenses, apesar da estréia de Candinho, não escondiam o desânimo. O São Paulo marcou o primeiro logo aos 5 minutos, quando Grafite sofreu um pênalti ridículo de Nen. O zagueiro palmeirense puxou o atacante são-paulino pela camisa na linha de fundo. Diego Tardelli bateu com frieza e abriu a contagem - foi o seu 8° gol, que lhe valeu artilharia do campeonato. No segundo tempo, Candinho tentou reagir e trocou o meia Cristian pelo lateral-esquerdo Fabiano. Mas o Palmeiras não mostrou força para chegar ao gol do São Paulo. Satisfeito com a vantagem mínima, o São Paulo cozinhava a partida em fogo brando até que o desastrado Marcinho fez falta em Grafite na entrada da grande área, aos 30 minutos. Fatal para Rogério Ceni. O goleiro cobrou com perfeição e marcou o segundo gol são-paulino. Com a vitória garantida, Leão trocou Grafite por Luizão. O atacante campeão do mundo, querendo provar que ainda tem vida útil no futebol, marcou o terceiro gol do São Paulo. Foi de cabeça, depois de cruzamento de Cicinho, aos 41 minutos, fechando o placar de 3 a 0.