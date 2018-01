São Paulo ganha do River por 2 a 0 O São Paulo derrotou o River Plate por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio do Morumbi. Com isso, o time brasileiro pode até perder por 1 gol de diferença na partida de volta, no dia 29 de junho, em Buenos Aires, na Argentina, para ir à final da Copa Libertadores da América. Danilo e Rogério Ceni marcaram os gols da vitória. O clima esquentou antes do confronto no Morumbi. Na chegada ao estádio, os torcedores argentinos tiveram os ônibus apedrejados e depois se envolveram em briga generalizada com policiais militares, que teve o lamentável saldo de 12 feridos. Em campo, porém, só se viu futebol. E o técnico Paulo Autuori não exagerou quando elogiou o River Plate. Os argentinos começaram o jogo como se estivessem em casa. Tocaram a bola à vontade e desestruturaram o esquema ofensivo do adversário. O São Paulo, do seu lado, reclamou da passividade do árbitro Gustavo Méndez, que deixou de mostrar cartão em diversas entradas violentas dos argentinos e não coibiu a conhecida ?cera? dos rivais. Mas, além disso, a equipe da casa errou passes e perdeu o confronto no meio-campo. Diante de tantos erros, o São Paulo criou poucas chances de gols. No primeiro minuto, Alex cruzou fechado e Constanzo pôs a escanteio. Aos 28, Júnior cobrou falta na área, mas Mineiro perdeu, no rebote. A melhor oportunidade veio aos 35, em lance individual de Amoroso, que arrancou, passou por dois zagueiros e só parou no goleiro. O São Paulo voltou muito melhor para o segundo tempo, com o meia Souza no lugar do volante Renan. Aos 7 minutos, Souza lançou Amoroso, que tocou por cima. Seis minutos depois, Amoroso fez boa jogada, mas foi travado na hora do chute. Em outro lance de habilidade, Souza bateu da entrada da área, mas Constanzo espalmou. Danilo estava sumido do jogo até os 30 minutos. Mas bastaram dois lances para ser notado. No primeiro, arriscou de fora da área, o goleiro largou e, no rebote, Mineiro acertou a trave. E, na seqüência, Danilo foi muito feliz. Dominou na entrada da área e acertou chute forte, cruzado e venceu Constanzo: São Paulo 1 a 0. O gol acendeu de vez os são-paulinos, que aumentaram a pressão. Souza, de cabeça, acertou o travessão e depois, Amoroso bateu em cima do goleiro. A dois minutos do fim, Luizão cruzou e González cortou a bola com a mão. Pênalti, que Rogério Ceni converteu. O 13º gol do goleiro na temporada decretou a importante vantagem de 2 a 0.