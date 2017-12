São Paulo ganha e fica bem perto da vaga Embalado pela vitória sobre o Cobreloa na Copa Libertadores da América, o São Paulo voltou a vencer no Campeonato Paulista e apresentou um futebol apenas suficiente, neste domingo à tarde, para superar o Rio Branco, por 2 a 1, no estádio Décio Vitta, em Americana. Na liderança com 19 pontos, o tricolor está matematicamente classificado para a segunda fase pelo grupo 1. O Rio Branco, com apenas seis pontos, é oitavo colocado e ameaçado pelo rebaixamento. Esta foi a oitava vitória consecutiva do São Paulo. Desta vez, venceu sem gol do seu maior artilheiro, Luís Fabiano. Preocupado com a fase excepcional do atacante, o Rio Branco optou por fazer uma marcação especial sobre o artilheiro, com o volante Almir em cima do são-paulino. Aos 13 minutos ele deixou o campo de maca depois de sofrer uma falta violenta de Maxsandro. Com sua principal estrela vigiada, o São Paulo dependeria de seus outros jogadores que não decepcionaram. Mas quem abriu o caminho para a vitória foi o próprio Luís Fabiano que lançou Grafite no meio da defesa. O atacante ganhou a dividida com um zagueiro e, mesmo desequilibrado, abriu o placar aos 18 minutos. Marquinhos reclamou de um possível pênalti aos 25 minutos. O Rio Branco, mesmo pressionado, tentava alguma coisa no ataque. Desta forma, chegou ao empate aos 31 minutos, quando Tiago Ribeiro fez jogada individual quase na linha de fundo, passou por Gustavo Nery, e levantou para a cabeçada de Rivaldo. O empate encorajou o time da casa, mas Wilton Goiano exagerou ao forçar um pênalti. No contra-ataque, Grafite desceu pelo lado esquerdo do ataque e na linha de fundo tocou para trás para o chute mortal de Marquinhos: 2 a 1, aos 41 minutos. O ritmo do jogo diminuiu sensivelmente no segundo tempo devido ao desgaste provocado pelo forte calor em Americana. O São Paulo procurou tocar a bola para administrar o resultado, esperando um contra-ataque. O técnico Cuca também não abriu mão de usar as três substituições, ganhando mais fôlego com as entradas de Lugano, Souza e Danilo. O Rio Branco não teve forças para buscar o empate. O São Paulo volta a atuar pelo Paulistão, dia 7, em casa, contra o União Barbarense. Antes disso, na quinta-feira, o tricolor vai enfrentar o Liga Deportiva, em Quito, pela Copa Libertadores da América. O Rio Branco tentará a reabilitação em casa diante da Portuguesa de Desportos.