São Paulo ganha e fica em primeiro lugar O São Paulo deu um susto em sua torcida, chegou a estar perdendo a partida, mas conseguiu virar o placar e vencer o Alianza Lima por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Morumbi. Tudo graças ao oportunismo de Luís Fabiano, autor de dois gols. Com isso, o objetivo foi alcançado: a classificação para as oitavas-de-final como primeiro colocado do grupo 4 da Copa Libertadores, com 15 pontos ganhos. Mas a atuação da equipe no primeiro tempo voltou a preocupar o técnico Cuca e, principalmente, os torcedores. Será que dá para acreditar no título com esse futebol inconstante e, muitas vezes, fraco? Dificilmente, se não houver considerável evolução nas próximas semanas. O adversário da próxima fase ainda não está definido. Pelo regulamento, será o quarto melhor segundo colocado, independentemente da chave. Existe a possibilidade de o São Paulo enfrentar o São Caetano ou algum clube argentino, como Rosario Central ou Independiente. A LDU também se classificou pelo grupo 4. Goleou o Cobreloa por 5 a 1 e encerrou a primeira fase com 12 pontos, garantindo vaga como um dos melhores segundo colocados da Libertadores. O Alianza acabou eliminado. A etapa inicial foi terrível para o torcedor são-paulino, que, novamente, compareceu em bom número ao Morumbi: mais de 42 mil pagantes. "O primeiro tempo não foi bom para nós", reconheceu o técnico Cuca. Os peruanos, depois de terem acertado uma bola na trave, abriram o placar com Roberto Silva. Depois, quase fizeram 2 a 0. E uma derrota por dois ou mais gols de diferença eliminaria o São Paulo. Os torcedores ficaram assustados. O esquema com Cicinho atuando mais avançado não deu certo nos primeiros 45 minutos. Para a sorte de Cuca, antes do intervalo, Marquinhos empatou o jogo em chute de longa distância. Mas a situação só ficou tranqüila mesmo quando a estrela de Luís Fabiano começou a brilhar. A menos de 1 minuto, o artilheiro fez 2 a 1, em bela jogada individual, e, na metade da etapa final, assegurou os 3 pontos com chute de primeira, sem defesa para Butrón.