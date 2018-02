São Paulo ganha e põe a mão na taça Só falta uma vitória. Se vencer a Portuguesa, quinta-feira, no Pacaembu, o São Paulo será campeão paulista de 2005. O penúltimo passo para o título foi dado neste sábado, quando o time de Emerson Leão fez uma de suas melhores exibições no campeonato e bateu o Santo André por 3 a 1, no Morumbi. A equipe chegou aos 41 pontos e à 13ª vitória. O Santos, concorrente mais próximo, tem 31 pontos (fez 1 a 0 na Inter) e, mesmo que vença os quatro compromissos que lhe restam, só poderá chegar aos 43, e a 13 vitórias. Nova vitória, leva o Tricolor a 44 pontos. Além de ficar mais perto da conquista, o São Paulo manteve a invencibilidade na temporada, que já dura 18 jogos. A festa dos são-paulinos começou cedo. Logo aos 4 minutos, Grafite foi lançado por Fabão, arrancou para a área e tocou na saída de Júlio César. A bola bateu na trave, mas Diego Tardelli foi mais rápido que os adversários e empurrou para as redes. Nos contra-ataques e tabelas rápidas entre Grafite e Tardelli, o time de Emerson Leão poderia ter definido o resultado ainda no primeiro tempo. Tardelli perdeu ótima chance quando recebeu livre, frente a frente com Júlio César, mas tocou em cima do goleiro. O time do ABC já parecia batido, mas ainda encontrou forças para chegar ao empate. Depois da cobrança de escanteio, Rafinha levantou para Sandro Gaúcho, que acertou uma linda meia-bicicleta, sem defesa para Rogério Ceni. O São Paulo era bem melhor no jogo, mas só ficou em vantagem graças a um lance muito duvidoso. Mineiro se chocou com Rafinha dentro da área e o árbitro Philippe Lombard, apesar das reclamações dos jogadores do Santo André, marcou o pênalti. Para alívio da torcida, Diego Tardelli não bateu desta vez - desperdiçou, quarta-feira, contra o Guarani. Rogério Ceni foi para a cobrança e converteu: São Paulo 2 a 1. Foi o quinto gol do goleiro na competição. A exemplo da primeira etapa, os virtuais campeões paulistas foram para cima logo no início do segundo tempo. Cicinho tabelou com Mineiro e cruzou na cabeça de Tardelli, que só "cumprimentou" e marcou o terceiro. Confortavelmente em vantagem, o São Paulo diminuiu o ritmo e o time do ABC até conseguiu - mais na força de vontade do que na qualidade técnica - pressionar em alguns instantes. A goleada não saiu por pouco. No último minuto, Cicinho apareceu como centroavante e desperdiçou ótimo cruzamento da esquerda, ao tocar em cima de Júlio César. No rebote, Grafite mandou a bola longe do gol. Mas os mais de 30 mil pagantes - que já tinham ficado felizes com a entrada de Falcão no lugar de Tardelli - nem se importaram. Sabem que seu time está perto de levantar mais uma taça do Estadual.