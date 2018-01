São Paulo ganha fácil do Corinthians: 3 a 0 Depois de perder o respeito da própria torcida, o Corinthians segue a mesma sina em relação aos adversários. As equipes que disputam o Campeonato Brasileiro já torcem para enfrentar o time do Parque São Jorge. Trata-se de grande chance de somar três pontos. E o São Paulo aproveitou sua oportunidade. Mesmo sem demonstrar bom futebol, marcou 3 a 0 e voltou à 4.ª posição, com 61 pontos. Já os corintianos continuam deixando os cabelos do técnico Júnior cada vez mais brancos. E olha que foi apenas a segunda partida dele no comando. E a segunda derrota. Na parte técnica, o jogo seguiu equilibrado (por baixo) até os 30 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Rogério Ceni cobrou falta, Rubinho rebateu e Diego Tardelli completou de cabeça. O gol desestabilizou os corintianos e deu tranqüilidade para Carlos Alberto, de cabeça aos 42, e Fábio Simplício, de calcanhar aos 46, fecharem o placar. Porém, os lances mais polêmicos da partida acabaram sendo as duas expulsões. Luís Fabiano pelo lado são-paulino e Abuda do Corinthians. No primeiro caso, Luís Fabiano provou, mais uma vez, que é vítima de sua própria índole, ruim por natureza, como a de Edmundo ou Serginho Chulapa quando estão no campo. E que fica ainda mais agravada com os mimos e paternalismo dos cartolas do Morumbi, que insistem em tratá-lo como bibelô e fazê-lo acreditar que é vítima de perseguição da arbitragem. Prova disso é a cara de pau com o qual fala sobre o assunto. "Meu saco já estourou com essa situação. Não fiz nada", afirmou, ao negar, cinicamente, a cabeçada que deu no zagueiro Marquinhos. No segundo caso, parabéns a Rogério Ceni, ou melhor, Rogério "Cena". Trocadilho à parte, foi sua performance teatral que induziu a boa arbitra Silvia Regina de Oliveira a expulsar Abuda. É verdade que o peito do pé do corintiano atingiu a parte superior da cabeça do são-paulino. Mas foi um lance casual e que não justificou, de maneira alguma, a encenação do goleiro. Próximo jogo - Na quarta-feira, o São Paulo vai enfrentar o The Strongest, em La Paz, pela Copa Sul-Americana. A delegação embarca amanhã para a Bolívia e permanece em Santa Cruz de la Sierra até horas antes do jogo. No sábado, volta à disputa do Brasileiro contra o Goiás, em Goiânia. Já o Corinthians terá a semana para se preparar. Recebe a Ponte Preta, domingo, no Pacaembu.