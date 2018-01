São Paulo ganha folga de Oswaldo Os jogadores de futebol dos times de ponta são realmente pessoas de sorte. Alguns mal têm idade para tirar carteira de motorista e já andam com carro do ano, importado, são assediados pelas mulheres, ganham muito e, de vez em quando, como no caso de hoje, no São Paulo, podem passar a tarde de uma sexta-feira em casa, relaxando. Alegando cansaço dos atletas após uma exaustiva semana de treinamentos físicos, o técnico Oswaldo de Oliveira cancelou as atividades da tarde. "Foi uma semana desgastante, com muitos treinos físicos", justifica o treinador, que, mesmo não tão exigido, também folgou. Os jogadores do São Paulo entraram de férias no dia 28 de novembro, depois da eliminação nas oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro (2 a 1 para o Santos). Reapresentaram-se 35 dias depois, no dia 2 deste mês. Há uma semana, Oswaldo havia marcado um jogo-treino para amanhã (sem adversário definido), mas também o adiou. "Estamos exigindo muito dos atletas e ainda não era hora de jogar, na minha opinião", disse quarta-feira, revendo sua opinião anterior. O time treina amanhã pela manhã, às 9 horas. Descansa no resto do dia e no domingo. Para o diretor de Futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o descanso é natural, "afinal eles foram muito exigidos nessa semana". "Normal, não tem problema algum", disse o dirigente, matando de inveja cerca de 170 milhões de brasileiros, que não têm um patrão como ele. Negociações - O presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, está impaciente com a demora do empresário Juan Figer, dono do passe do lateral-esquerdo Fabiano, em responder à proposta do São Paulo pelo atleta. "Não gosto de novela, gostaria muito que isso se resolvesse o mais rápido possível. Fabiano disse hoje que ainda não sabe seu destino e está ansioso pela conclusão da transação. "Não consegui falar com ele (Juan Figer) ainda, mas se valer minha opinião, quero ir para o São Paulo", deixou claro o lateral. Fabiano está perto de vir, e Roger, de ir embora. O São Paulo recebeu uma nova proposta do Paysandu para levar o goleiro, reserva de Rogério Ceni. Na primeira tentativa, o clube paulista considerou o valor oferecido muito baixo e está estudando a segunda tentativa do time paraense.