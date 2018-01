São Paulo ganha mais problemas O técnico Oswaldo de Oliveira deve ganhar mais problemas na véspera da estréia do São Paulo no Campeonato Paulista, domingo, contra o Paulista, em Jundiaí. O zagueiro Ameli pode ser negociado com o River Plate, da Argentina, e o lateral-esquerdo Gustavo Nery, com uma inflamação dentária, é dúvida para a primeira partida do estadual. Além disso, o pagamento dos direitos de imagem de vários jogadores está atrasado, o que começa a causar mal-estar no elenco. Ameli, visivelmente abatido, não participou do treino coletivo desta sexta-feira, em Águas de Lindóia, alegando problemas particulares. O zagueiro argentino, que não treinou com bola nos últimos dias, negou-se a dar explicações. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, confirmou que o jogador recebeu proposta do River Plate e nos próximos dias a negociação pode ser concretizada. Ameli voltou nesta sexta mesmo para São Paulo, um dia antes dos outros jogadores, que retornam na tarde de sábado para o Centro de Treinamentos da Barra Funda, onde ficam concentrados até domingo, algumas horas antes de enfrentar o Paulista. O lateral-esquerdo Gustavo Nery foi outra ausência do treino coletivo, vencido pelos titulares por 2 a 0. O jogador foi medicado com antiinflamatórios, devido a uma inflamação de canal no dente, e foi examinado por um dentista. Fabiano atuou como titular, mas não tem presença garantida, pois Oswaldo de Oliveira aguarda a recuperação de Gustavo Nery. ?O Gustavo está em observação. Conto com ele, pois o Fabiano ainda não tem condições físicas de começar a partida", disse Oswaldo, confirmando que Lino deve ser escalado se Gustavo Nery não puder atuar. Quanto aos direitos de imagem do elenco, que estão atrasados há 20 dias, os dirigentes afirmaram que aguardam o pagamento das cotas de televisionamento dos jogos do Campeonato Paulista para acertar os débitos.