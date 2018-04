São Paulo ganha na estréia de Leão Jogadores correndo além da conta, com forte marcação, muitas vezes sob pressão. A disposição muita cobrada pelo ex-técnico Cuca foi vista nesta quarta-feira, na estréia de Emerson Leão no comando do São Paulo. Apesar de o time não ter sido brilhante, fez o suficiente para derrotar o Paraná por 2 a 0, em Curitiba. Apesar do frágil adversário - o Paraná está na zona de rebaixamento do Brasileiro, com 26 pontos -, o São Paulo passou sufoco em Curitiba. Mesmo assim, chegou à vitória, somando 48 pontos e melhorando o retrospecto fora de casa no campeonato - 4 vitórias e 3 empates em 15 jogos. Para alegrar ainda mais o técnico Leão, os reforços estão chegando. Nildo e Ramalho devem se apresentar nesta quinta-feira. Júnior ainda aguarda a liberação do Parma e a diretoria do clube procura mais um atacante. Logo no começo do jogo, o Paraná assustou. Mas Rogério Ceni fez boa defesa na finalização de Galvão. A resposta veio aos 12 minutos. O time da casa teve um escanteio a seu favor, mas o zagueiro João Victor perdeu a bola e armou o contra-ataque do São Paulo. Rodrigo aproveitou para fazer 1 a 0, após passe de Jean. "Treinamos isso (saída rápida em contra-ataque) durante a semana", revelou Rodrigo, no intervalo. "Vamos voltar e virar este jogo", apostou Paulo Campos, técnico do Paraná. Mas a esperança do time paranaense acabou logo aos 4 minutos do segundo tempo, quando o São Paulo marcou mais um. Dessa vez, com Danilo. Depois, com boa vantagem, a equipe de Leão tratou de administrar o resultado. Conseguiu, mas levou sufoco. Correndo sério risco de rabaixamento, o Paraná partiu com tudo para o ataque. Cristian chegou a mandar a bola na trave do São Paulo e Galvão ainda perdeu gol certo, em cabeçada defendida por Rogério Ceni.