São Paulo ganha no Chile: 2 a 1 O São Paulo teve desempenho fraco, nada empolgante, passou sufoco, mas conquistou vitória importante para suas pretensões na Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira à noite, em Calama, no Deserto de Atacama. Os 2 a 1 sobre o modestíssimo Cobreloa puseram o time brasileiro na liderança do grupo 4, com 12 pontos, e serviram para levantar o moral dos atletas, bastante abatidos após a derrota para o São Caetano por 2 a 0, no domingo, pelo Campeonato Paulista. Apesar do triunfo e da boa pontuação, os são-paulinos ainda não podem comemorar a classificação para as oitavas-de-final, que, no entanto, está perto de ser alcançada. Na noite desta quinta, enfrentam-se, em Lima, o Alianza, que soma 6 pontos, e a LDU, do Equador, com 9. Se os peruanos vencerem, o São Paulo precisará de um empate na última rodada, dia 07, justamente contra o Alianza, para garantir a vaga - e de uma vitória para terminar esta fase na primeira colocação da chave. Caso haja igualdade no placar ou vitória dos equatorianos, a equipe estará matematicamente classificada, mesmo que não seja a campeã do grupo. Embora a situação na competição seja confortável, o time apresentou futebol fraco e mostrou, mais uma vez, inúmeras deficiências. Teve dificuldade para derrotar um adversário extremamente frágil, que não havia conquistado nenhum ponto no torneio, e, no fim, quase viu os 3 pontos escaparem. Prova da falta de confiança do torcedor chileno foi o pouco público presente no estádio Municipal de Calama. O clima da cidade - que costuma apresentar forte calor durante o dia e frio à noite - e os 2.200 metros de altitude não podem ser usados como desculpa para a pífia atuação. A diferença técnica entre os jogadores brasileiros e chilenos é infinita e esperava-se, assim, que os comandados de Cuca mostrassem algo mais. A impressão, no início do confronto, era de que o São Paulo saíria de Calama com goleada. Já havia conseguido, na metade do primeiro tempo, vantagem por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado por Grafite, em falha do goleiro Carlos Ortega, que substituiu o titular Tapia, machucado. E o segundo, por Marquinhos, após boa jogada de Cicinho. Antes do intervalo, o Cobreloa descontou por meio de cobrança de pênalti de Dinamarca. O time chileno pressionou na segunda etapa, principalmente depois da expulsão de Grafite, aos 17 minutos, mas não foi capaz de chegar ao empate. Faltou categoria aos seus atacantes.