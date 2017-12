São Paulo ganha reforços para Mundial Aloísio, que veio do Atlético-PR, vestiu sua nova camisa. E Grafite, que veio de uma contusão nos ligamentos cruzados do joelho direito, vestiu a velha camisa de treinos. São os dois reforços do São Paulo para o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa. Os dois serão inscritos, mas a certeza de que terão um bom rendimento físico está bem mais próxima de Aloísio, com um estiramento na coxa direita, do que de seu novo companheiro. ?Eu trabalhei muito para me recuperar. Consegui voltar um mês e meio antes do previsto e agora minha meta é chegar o mais próximo possível dos 100%. Acho que vou ser uma ótima arma secreta para o Paulo Autuori no Japão?, disse Grafite. Esta segunda-feira, para ele, foi o dia mais feliz do ano. ?Não via a hora de participar de um treino juntamente com os meus companheiros novamente. O resultado ainda não foi o esperado, mas vai melhorar muito, tenho certeza.? Grafite teve problemas com muitos fundamentos. ?Errei muitos passes, custei a dominar as bolas e não entrei em nenhuma dividida, mas o pior era na hora de dar aquela freada nos piques. Tinha um certo receio. Mas, para o primeiro dia, sei que foi bom.? Ele acredita que a conquista do Mundial será o consolo por ter estado fora da final da Libertadores. ?Foi um ano conturbado para mim, com muitos problemas, mas ainda tem essa competição. Não quero viajar apenas por viajar, quero trabalhar bastante e ajudar bastante o time. Só não digo que sonho em fazer o gol do título porque todo mundo sonha e não seria novidade nenhuma dizer isso.? Paulo Autuori comemorou muito os reforços. ?São dois jogadores muito importantes. O Aloísio vem para construir um nome aqui e o Grafite vai recuperar o seu. São jogadores importantes, que vão fortalecer o São Paulo. Espero contar com os dois no Mundial.? Para Autuori, Aloísio é um jogador que melhorou muito na Europa. ?Ele ganhou um posicionamento tático excelente. Vai ajudar muito o nosso time. Basta ver o trabalho que ele nos deu nas finais da Libertadores.? Entre tantos reforços ilustres, Chumbinho quase não é percebido. Seu nome é Marinaldo Cícero da Silva e fez 18 gols pelo time sub-20, 11 no Campeonato paulista e sete na Copa Cultura. No profissional, é chamado de Da Silva. ?Optaram por isso, mas eu preferia continuar sendo o Chumbinho. Todo mundo me conhece assim.? O apelido vem de criança. ?Uma tia me pegou no colo e disse que eu pesava como um chumbinho e ficou assim até hoje.? Entrou contra o Palmeiras e pode ter nova chance nesta quarta-feira, contra o Goiás. Como Da Silva. Ou Chumbinho.