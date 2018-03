São Paulo ganha um reforço: o meia Hugo

Mesmo quando consegue bons resultados, este São Paulo de 2008 faz a torcida sofrer. A história se repetiu quarta-feira, quando segurou um empate sem gols com o Nacional em Montevidéu. O técnico Muricy Ramalho já admitiu mais de uma vez que o time está devendo um futebol mais vistoso. "Precisamos jogar melhor com a bola no chão", declarou. Assim, quando a bola aérea é controlada pela defesa adversária - como aconteceu contra no Uruguai - o São Paulo fica previsível. Mas a solução para a falta de criatividade tricolor pode estar no próprio elenco. Depois de ter sido afastado e reintegrado, Hugo parece ter recuperado o bom futebol dos tempos de Grêmio que chamou a atenção do São Paulo em 2006. No duelo de quarta-feira à noite, o meia entrou no lugar de Jorge Wagner e mudou a maneira de jogar da equipe. A quantidade de bolas levantadas na área diminuiu e o time passou a buscar mais jogo pelo chão. A evolução não passou despercebida por Muricy, que gastou elogios para o camisa 18. "Ele recuperou a confiança e está voltando a jogar bem. O Hugo é agressivo, que parte para cima." O meia também festejou a boa partida. "Aos poucos vou reconquistando meu espaço." Apesar de todos os elogios, Muricy não garantiu ao meia um lugar entre os titulares na próxima quarta-feira contra o Nacional. "Ainda tenho muito tempo para pensar no time."