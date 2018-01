São Paulo garante a vaga nos pênaltis O São Paulo superou o Corinthians-AL nesta quarta-feira, em Taubaté, e garantiu vaga para as quartas-de-final da Copa São Paulo de Juniores. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o time são-paulino levou a melhor nos pênaltis: 4 a 3. O próximo adversário será o Nacional, que eliminou o Ecus por 1 a 0, com gol de Leandro aos 46 minutos do segundo tempo. Depois de perder um pênalti - Thiagão chutou na trave -, o São Paulo abriu o placar com Fabiano, aos 39 minutos do segundo tempo. Mas, na seqüência, Eduardo empatou para o Corinthians-AL. Outros quatro clubes já estão classificados para as quartas-de-final da Copa SP: Vila Nova-GO, Paraná, Nacional e União São João.