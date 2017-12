São Paulo garante liderança com 100% na Copinha; Vasco avança

Muitos times chegaram à rodada final da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a classificação para o mata-mata garantida. É o caso de São Paulo e Audax, que entraram em campo às 16 horas desta quinta-feira apenas para definir quem terminaria na primeira colocação do Grupo 17.

A liderança ficou com o time tricolor, que venceu por 3 a 1 e chegou aos nove pontos. Os gols são-paulinos foram marcados por Joanderson, de pênalti, David Neres e Lucas Fernandes. Pablo, de pênalti, diminuiu para o Audax.

O Vasco sofreu para bater o Nacional-SP. Mas a vitória por 3 a 2, na capital paulista, fez a equipe carioca passar para segunda fase na liderança, com os mesmos cinco pontos do segundo colocado São Raimundo-RR.

OUTROS CLASSIFICADOS

No Grupo 21, com Sabiá-MA e Desportiva Aliança-SE eliminados ao final da segunda rodada, Taubaté e Bahia também jogaram pela liderança. O time do interior paulista venceu por 1 a 0, terminando com nove pontos, três na frente do baiano. Na Rua Javari, o Juventus venceu o América-MG por 1 a 0 e se garantiu na primeira colocação, com sete pontos, apenas um de diferença para o adversário.

Entre os paulistas, o São Bernardo bateu o Goiás por 2 a 0 e se garantiu na liderança do Grupo 20, com 9 pontos. Assim também fez o Flamengo-SP, no Grupo 26, ao bater o Fortaleza por 3 a 0. O Atibaia, por sua vez, empatou sem gols com o Goiânia e ficou de fora do mata-mata. Os goianos ficaram em primeiro no Grupo 23, garantindo a classificação.