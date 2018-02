São Paulo garante: não preparou festa Apesar da grande possibilidade de o São Paulo conquistar o título de campeão paulista nesta quinta-feira, as principais torcidas organizadas e o próprio clube não planejam nenhuma festa. "Nem estamos pensamos nisso. Se o São Paulo realmente conquistar o título nós vamos ter bastante tempo para comemorar. Por enquanto ninguém fala nesse assunto", garante o superintendente do futebol do clube, Marco Aurélio Cunha. O mesmo discurso tem a Torcida Independente, que comprou mais de cinco mil ingressos para seus integrantes. "Se ganhar a gente vai para a Avenida Paulista, só isso. Não planejamos nenhuma festa na sede", declara Marcos Lopes, o Kinho, diretor de marketing da Independente. "No estádio íamos fazer um show pirotécnico como nunca foi feito antes, mas por causa daquele incidente no Morumbi - quando um depósito foi incendiado após o jogo contra o Corinthians -, a PM proibiu fogos. Vamos levar a bateria completa para fazer a festa no Pacaembu", completa Kinho. A outra torcida uniformizada do São Paulo, a Dragões da Real também declarou que não fará nenhuma festa específica nesta quinta-feira.