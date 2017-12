São Paulo garante que não vai "amarelar" Os jogadores do São Paulo mostravam hoje sorrisos e animação condizentes com os resultados do final de semana, que fortaleceram as frágeis esperanças de conquista do Brasileiro. Era uma animação com os pés no chão. Todos reconhecem que ainda há um grande caminho a percorrer, mas sabem também que ele foi maior. E prometem concentração extrema na reta final. O time não vai "amarelar" é a grande certeza. "O São Paulo é um time maduro, de jogadores que sabem o que quer. Ninguém vai cair de rendimento nesses jogos restantes", diz o lateral Júnior. Se promete um rendimento homogêneo em campo, fora dele Júnior "amarelou". Hoje, procurou o caminho de sempre - o mais fácil - para terminar a polêmica sobre a reclamações após sua substituição no jogo contra o Internacional. Disse que aumentaram o que realmente falou e que só reclamou porque gostaria de continuar em campo para ajudar o São Paulo. A velha história de sempre. "Isso aí já passou. O Leão conversou com o grupo todo e estamos pensando é nos jogos que ainda faltam. O sonho está aberto e vamos lutar muito por esse título", disse. Júnior não sabe se está escalado para o jogo de domingo, em Salvador, contra o Vitória. "O treinador é que comanda. Ele decide quem joga. Eu ainda preciso me adaptar um pouco ao futebol brasileiro, mas não acho que estou jogando mal. Contra o Juventude, fui muito bem, mas contra o Inter todo o time foi mal. O time deles se movimenta bastante e criou dificuldades para nós." César Sampaio, escalado para o lugar de Alê, suspenso, afasta qualquer possibilidade de queda de rendimento do time. "O Leão deu um padrão legal ao time. Quem entra, dá conta do recado. E o time tem superado algumas barreiras. Passou a ganhar fora de casa, deixou de levar cartões em excesso e está bem maduro. O time não sofre mais gols nos últimos minutos das partidas. A gente pode não ganhar, mas o rendimento do time não vai cair só porque o campeonato está terminando." Cicinho diz que o time aprendeu muito com o sofrimento da Libertadores. "A gente pensava no título e foi eliminado pela LDU no último minuto em um contra-ataque. Esse tipo de erro não vai acontecer mais, todo mundo pode ter certeza disso." E até Edcarlos, que completa 20 anos em maio, fala sobre a maturidade de um time marcado nos últimos tempos por falhar nos momentos decisivos dos campeonatos que disputa. "Sinceramente, acho que isso já passou. O Grêmio conseguiu empatar no final com o Atlético e isso deu uma chance a mais para o nosso time. Não dá para desperdiçar. Temos de ganhar as partidas que faltam. Vamos fazer a nossa parte", afirma, confiante. Edcarlos está invicto nas partidas em que começa como titular. Ganhou seis e empatou uma. "Vamos ver se consigo manter essa escrita. Dá para ganhar, sim", diz o jogador que substituirá Fabão, suspenso e contundido.