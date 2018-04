São Paulo garante que terá Reinaldo Reinaldo vai reforçar o São Paulo no Torneio Rio-São Paulo por seis meses. Quem garante é o diretor de Futebol do Tricolor, José Dias. Segundo o dirigente, a briga judicial entre o Flamengo e o Corinthians pelo jogador não impede seu empréstimo. "Consultamos o advogado da CBF, Valed Perry, sobre o assunto e ele falou que o Reinaldo está indisponível para transferência, mas não para empréstimo", afirmou Dias. Reinaldo está envolvido na contratação do meia-atacante Edílson pelo Rubro-Negro porque seu passe foi colocado como garantia de pagamento na negociação. Como o time carioca não saldou a dívida, o Corinthians está querendo impedir o empréstimo do atacante. A apresentação do elenco que disputará o Torneio Rio-São Paulo está marcada para sexta-feira. Três jogadores que atuaram no clube por empréstimo em 2001 estão com situação indefinida por causa de trocas de dirigentes de seus respectivos clubes. O São Paulo quer manter o zagueiro Emerson (Portuguesa), o lateral Reginaldo Araújo e o zagueiro Reginaldo Cachorrão.