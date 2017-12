São Paulo garante vaga na Libertadores A torcida do São Paulo está em festa. Depois de dez anos, o time volta à Taça Libertadores da América. O passaporte para a competição continental foi conseguido neste domingo, após vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, de virada, em Campinas. ?Libertadores, Libertadores?, gritavam os torcedores que foram ao Moisés Lucarelli após o segundo gol, evidenciando a obsessão dos são-paulinos pelo torneio, do qual participaram pela última vez em 1994. O São Paulo, na terceira posição, chegou a 77 pontos e, na pior das hipóteses, terminará o Campeonato Brasileiro entre os quatro melhores ? os cinco primeiros garantem vaga. ?Esse grupo foi longe demais por suas limitações. Quem sabe o sonho (do título da Libertadores) vire realidade?, afirmou o goleiro Rogério Ceni, que vestiu a camisa do São Paulo pela 500ª vez diante da Ponte. Apesar da conquista do objetivo, o time precisará de reforços para sonhar com bom resultado em 2004. O elenco, como disse Rogério, é limitado. O próprio jogo deste domingo mostrou isso. Foi de baixíssimo nível técnico e chegou a dar sono em alguns momentos. Os campineiros colaboraram bastante com o triunfo tricolor. E estão cada vez mais ameaçados pelo rebaixamento. Com a vitória de Grêmio, Bahia e Fortaleza, a Ponte caiu para a última colocação do Brasileiro, com 46 pontos. O técnico Roberto Rojas fez alterações na equipe. Ao contrário do que vinha sinalizando nos últimos dias, resolveu manter os volantes Adriano e Carlos Alberto entre os titulares. Com isso, Marcelo Gallo e Marco Antônio ficaram no banco. Quem perdeu a posição foi o lateral-esquerdo Fabiano, que decepcionou nas últimas rodadas. Fábio Santos entrou em seu lugar. A equipe voltou a atuar com apenas um atacante, Diego Tardelli. Luís Fabiano cumpriu suspensão, assim como o zagueiro Jean. A deficiência dos são-paulinos era a mesma das partidas anteriores: a falta de criatividade. No primeiro tempo, quase não houve lance de perigo. A Ponte abriu o placar logo no início da segunda etapa, com gol de Luiz Carlos, de cabeça. Mas a equipe do interior paulista é fraquíssima e não foi capaz de segurar o resultado. Gabriel e Souza viraram o placar para o São Paulo, que, nos últimos minutos, tratou apenas de se defender. ?Já conseguimos nosso objetivo da Libertadores e, agora, vamos tentar tudo na quarta-feira. Esperamos o apoio do torcedor?, declarou Rogério, referindo-se ao confronto com o River Plate, no Morumbi, pela Sul-Americana. O time precisa vencer por três gols de diferença para avançar à final.