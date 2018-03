São Paulo goleia Avaí por 6 a 0 O São Paulo goleou o Avaí, por 6 a 0, nesta segunda-feira à noite, em amistoso disputado no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Fabão, Gustavo Nery, Cicinho, Jean Elias (contra), Gabriel e Souza fizeram os gols da equipe paulista. Para o técnico Cuca, do São Paulo, a partida foi importante, pois serviu manter a equipe em ritmo de jogo, pois o próximo compromisso oficial só será realizado dia 22, na estréia do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-PR, no Morumbi. O treinador fez sete alterações no time, incluindo a entrada de Gabriel no meio-de-campo. O campo estava pesado e os jogadores saíram, no intervalo, reclamando da grama alta e do cansaço. O primeiro gol foi marcado aos 16 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, pela direita, o zagueiro Fabão subiu, cabeceou e marcou. Sem reação, o Avaí tomou o segundo gol aos 33 minutos, num contra-ataque iniciado por Luís Fabiano, que ajeitou para Gustavo Nery marcar. No segundo tempo, Cicinho marcou o terceiro gol aos 4 minutos. Aos 28, o quarto gol nasceu num cruzamento de Vélber, que o zagueiro Jean Elias desviou para marcar contra. Aos 37, Gabriel entrou na defesa, livre e escolheu o canto para fazer o quinto gol do São Paulo. E, Souza, que entrou no segundo tempo, fechou a goleada por 6 a 0.