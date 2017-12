São Paulo goleia Bolton por 6 a 3 O São Paulo goleou o Bolton - time médio da 1.ª Divisão da Inglaterra - por 6 a 3, na tarde de hoje, no Reebok Stadium. O destaque da partida foi Gustavo Nery, autor de 4 gols. O bom desempenho pode facilitar futura transferência do curinga são-paulino para a Europa. O atleta já vinha atraindo interesse de clubes portugueses, como o Benfica. Apesar do resultado positivo, a diretoria retornará ao Brasil, na terça-feira, de mãos vazias. É que o público pagante da partida foi decepcionante: apenas 2.238. Os dirigentes esperavam entre 15 mil e 20 mil espectadores, o que daria arrecadação de mais de R$ 1 milhão. A renda será dividida e os custos ficarão com os ingleses. Descontando as despesas da excursão, os são-paulinos esperavam lucrar cerca de R$ 400 mil. Só que, com o fracasso de público, o amistoso não gerou nem R$ 200 mil. O dinheiro embolsado pelos brasileiros contra o Bolton não deve ser suficiente nem para pagar os gastos de passagens, hospedagem e alimentação. "O público não foi bom, mas não abalou ninguém no São Paulo. O propósito da viagem não era financeiro", afirmou o assessor de imprensa Juca Pacheco, por telefone, logo após a partida. O São Paulo entrou em campo com força máxima: Rogério Ceni; Lugano, Jean e Gustavo Nery; Gabriel, Adriano, Carlos Alberto, Fábio Simplício, Souza e Fabiano; Diego Tardelli. O Bolton, que ocupa a 14.ª colocação da Premier League, não contou com alguns atletas convocados para defender suas seleções, mas utilizou a maioria dos titulares. O início foi assustador para os brasileiros. Em 10 minutos, o placar já apontava 2 a 0 para os donos da casa, gols do nigeriano Okocha e do atacante brasileiro Jardel. Os ingleses exerciam grande pressão e poderiam, até, ter ampliado a vantagem. O técnico Roberto Rojas, então, fez uma mudança tática. Deslocou Gustavo Nery da zaga para a meia. Aos poucos, o São Paulo passou a ter o domínio da partida e, ainda na primeira etapa, chegou ao empate, com Gustavo Nery, aos 30 minutos, e Fábio Simplício, aos 42. O Bolton voltou para o segundo tempo sem alguns de seus principais jogadores. Entre os que saíram estavam Okocha e o veterano francês Djorkaeff. Mesmo assim, a equipe inglesa voltou à frente no marcador, com Ba, aos 8. Não demorou muito, no entanto, para que Diego Tardelli empatasse: 3 a 3. A partir daí, só o São Paulo jogou. E Gustavo Nery, em tarde inspirada, marcou mais 3 gols em 5 minutos (18, 19 e 23). No fim, Rojas deu chance a vários jovens, como Márcio Luiz e Edcarlos.