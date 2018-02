São Paulo goleia Comercial e fica perto da classificação Sonhando com a conquista do terceiro título da Copa São Paulo de Juniores, o São Paulo ficou muito perto da classificação à segunda fase da competição ao golear o Comercial-MS por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Com o resultado, a equipe dirigida pelo treinador Marcos Vizolli segue na liderança do Grupo O, com seis pontos, três à frente do São Carlos, que bateu na partida preliminar o São Cristovão-RJ por 5 a 0. A equipe do Morumbi precisa apenas de um empate para confirmar a primeira colocação na chave e avançar sem necessitar entrar no grupo dos dez segundos colocados. O São Paulo, campeão da Copinha em 1993 e 2000, saiu na frente aos 21 minutos do primeiro tempo. Após Elder colocar a mão na bola dentro da área, o juiz Luciano Guilherme Coelho marcou pênalti, que foi convertido por Tiago. A equipe da capital paulista só ampliou a vantagem no início da etapa complementar, com Flávio, que recém havia entrado no lugar de Allan. Melhor em campo, o São Paulo chegou ao terceiro gol aos 33. Depois de receber passe de Léo Gonçalves, Erick chutou na saída do goleiro Lauro. Nos momentos finais, Julinho aproveitou cruzamento de Erick e finalizou a goleada são-paulina. Na última rodada da Copa São Paulo de Juniores, o São Paulo enfrenta o São Cristovão, no sábado, às 16 horas, também no Estádio Luiz Augusto de Oliveira. No primeiro jogo do dia, o São Carlos pega o Comercial-MS para também seguir na luta da classificação à segunda fase, que contará 32 equipes.