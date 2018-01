São Paulo goleia Coritiba por 4 a 1 O São Paulo mostrou sua força neste domingo e goleou o Coritiba por 4 a 1, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com isso, a equipe paulista consolida a reação no Campeonato Brasileiro e chega aos 31 pontos - os paranaenses seguem com 33. Cicinho não estava errado quando confiava que poderia resolver o jogo para o São Paulo contra o Coritiba. De fato, o lateral foi o principal responsável pela goleada por 4 a 1. A atuação dele serviu para encobrir algumas falhas da equipe paulista, mas, nesta fase de recuperação, o resultado vale mais do que qualquer análise. A primeira grande chance foi do Coritiba. Aos 7 minutos, Lugano dividiu com Capixaba e, apesar das reclamações dos são-paulinos, o árbitro marcou pênalti. Renaldo ? que um dia se disse especialista no lance ? bateu para fora. O atacante do Paraná não acertou mais um lance até ser substituído, na etapa final. Na primeira vez em que pressionou o adversário, o São Paulo abriu o placar. Douglas já havia feito ótima defesa, no chute de Tardelli, quando Lugano foi agarrado na área. Pênalti, que Rogério Ceni cobrou no ângulo, sem defesa para o goleiro. Mesmo em vantagem, os paulistas não souberam administrar o placar. Deram espaços para o rival, que, mesmo limitado, chegava com facilidade ao ataque. Rogério Ceni trabalhou várias vezes, como nos chutes de Ricardinho, na falta de longe, e de Jackson, que bateu cruzado depois de passar por dois marcadores. Mas o goleiro do São Paulo nada pôde fazer aos 38 minutos, quando Jackson desceu pela direita e cruzou para Capixaba, que ganhou na corrida de Cicinho e não teve trabalho para decretar o empate. Para tentar acordar o time, o técnico Paulo Autuori tirou Richarlyson e Renan e mandou a campo Fábio Santos e Souza. O São Paulo começou bem o segundo tempo, mas, aos poucos, acabou dominado. Apesar de pressionado, conseguia conter as investidas do rival. A tarefa quase foi comprometida pela imprudência de Fábio Santos, que, além de não jogar bem, conseguiu dar duas entradas violentas em apenas 3 minutos e ser expulso. Mas a categoria de Cicinho fez a diferença. Aos 35 minutos, o lateral bateu falta na cabeça de Christian, que só teve o trabalho de desviar para as redes e colocar os paulistas na frente. O gol foi um balde de água fria no time da casa. Três minutos depois, Cicinho puxou o contra-taque e lançou na área. A zaga cortou mal e Hernanes ? que entrara 5 minutos antes ? pegou de primeira e fez o terceiro gol do São Paulo. Só faltava o de Cicinho. Aos 40 minutos, o lateral tabelou com Souza e tocou na saída de Douglas para fechar a goleada. E, apesar das falhas apresentadas, o resultado dá moral para o São Paulo fugir de vez da ameaça de rebaixamento.