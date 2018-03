São Paulo goleia em amistoso O São Paulo, reforçado pelo zagueiro argentino Ameli e o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, goleou a seleção de Antígua e Barbuda por 5 a 0, em jogo-treino realizado neste sábado, no Centro de Treinamento da Barra Funda. Júlio Baptista (3), Sandro Hiroshi e Adriano marcaram os gols do Tricolor, que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro. O técnico Oswaldo de Oliveira elogiou o desempenho dos dois estreantes.