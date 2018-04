São Paulo goleia Guarani e está nas quartas da Copa SP

Com três gols de Lucas Gaúcho, artilheiro da competição com nove gols, o São Paulo goleou o Guarani por 5 a 1, neste sábado, no estádio Alfredo Chiavegato, em Jaguariúna, e garantiu a sua vaga nas quartas de finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O seu próximo adversário será o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Internacional (SP), que se enfrentam neste domingo, em Limeira.

O jogo foi assistido por seis mil torcedores. O time paulista continua com uma grande campanha. Em cinco jogos, seu ataque marcou 24 gols, sofrendo seu primeiro tento desta vez. Com muita movimentação ofensiva e contando ainda com a frágil marcação adversária, o São Paulo mereceu amplamente a vitória.

Os dois primeiros gols saíram no primeiro tempo, ambos com Lucas Gaúcho. Ele também marcou o primeiro no início da segunda etapa, praticamente definindo a vitória. O Guarani diminuiu com Andrey, mas depois sofreu outros dois gols em contra-ataques, marcados por Bruno e Marcelinho.

No outro jogo deste sábado, o CFZ (Centro de Futebol Zico), de Brasília, mostrou mais uma vez ser a grande surpresa da competição. Depois de ficar na frente do Vasco na fase de grupos e eliminar o Flamengo na segunda fase, o time candango goleou o Coritiba por 4 a 1, em Paulínia, para avançar às quartas de final.

O grande destaque da partida foi Marcos Fernando, autor de dois gols para o CFZ. Tarcísio e Júnior anotaram os outros dois gols para os brasilienses. Duda, em cobrança de falta, marcou para o Coritiba.