São Paulo goleia Juventude por 4 a 0 O São Paulo renasceu das cinzas. Após um tropeço de Palmeiras e São Caetano, o Tricolor goleou o Juventude por 4 a 0, neste domingo, e saltou para a terceira posição no Brasileirão, com 75 pontos. A chances de título estão ainda distantes, pois o Atlético-PR tem seis pontos de vantagem e o Santos quatro. Mas o clube está firme na briga por uma vaga na Libertadores. O primeiro tempo foi marcado pela forte marcação das duas equipes. Assim, os chutes de fora da área passaram a ser a principal arma no confronto. Cicinho tentou e logo depois Rodrigo. Mas não veio o gol. O zagueiro também tentou de cabeça, mesmo recurso usado por Índio. Até aí, nada. Mas aos 21 minutos, veio a recompensa do esforço. O atacante Márcio estava no lugar certo, na hora certa, fez tudo de forma desajeitada, mas a bola entrou. Ele aproveitou um chute cruzado de Renan. Recebeu sozinho na pequena área, demorou a chutar, o goleiro Marcelo Pitol fechou o ângulo, mas ele tocou fraco, por baixo, abrindo o placar. Depois a partida voltou ao normal, com tentativas erradas, forte marcação, faltas e muitos passes errados. Jancarlos e Lopes tentaram, mas nada do gol sair. Na segunda etapa, o Juventude começou pressionando, mas logo sofreu o segundo gol. Cicinho recebeu na área e chutou. O goleiro espalmou e, no rebote, Diego Tardelli fez de bicicleta. A partir daí, o time de Caxias do Sul partia para o ataque e o Tricolor respondia em velocidade, quase sempre empurrado por Cicinho e pela eufórica torcida. Aos 33, o ala cruzou e Souza fez o terceiro. E enquanto a torcida gritava "olé", Souza roubou a bola de Vanderson, chutou, mas Marcelo Pitol espalmou. O próprio meia se levantou, driblou o goleiro e fez mais um, fechando o placar. Agora, o time do Morumbi encara o Inter-RS no próximo domingo, em casa, torcendo por um tropeço de Santos e Atlético-PR.