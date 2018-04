São Paulo goleia na Copinha, e Santo André faz 14 a 0

As goleadas marcaram as primeiras partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior realizadas neste sábado. Já classificado para a segunda fase, o São Paulo terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento ao golear o Avaí, por 5 a 0, em partida válida pelo Grupo H, disputada em Jaguariúna.

Com facilidade, o São Paulo abriu o marcador aos 29 minutos da primeira etapa com Ronieli. Lucas Gaúcho ampliou aos 44. No segundo tempo, Denner, Jeferson e Lucas Gaúcho, de novo, fecharam a goleada do time do Morumbi.

Em Indaiatuba, pelo Grupo G, o Santo André aplicou a maior goleada desta Copa São Paulo ao fazer 14 a 0 no Santana, do Amapá. Givanildo foi o grande destaque da goleada ao marcar quatro gols. Rafael e Anderson fizeram dois. Os outros gols foram de Cleiton, Paulo Vitor, Mateus, Luiz Muller, Daniel e Alex.

Em Taubaté, pelo Grupo S, o Paulista goleou o Shallon, de Rondônia, por 7 a 1, e manteve as esperanças de classificação para a próxima fase da Copa São Paulo.

Ainda neste sábado, o Remo se classificou com um gol aos 47 minutos do segundo tempo. O herói do triunfo por 1 a 0 sobre o Al-Hilal foi Peterson. O Remo ficou em primeiro lugar no Grupo U, com sede em Paulínia, com seis pontos. O Atlético-PR, que bateu o Paulínia por 1 a 0, também soma seis pontos e ainda sonha em se classificar como um dos nove segundos melhores colocados.