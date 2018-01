São Paulo goleia na estréia da Copa SP Sem patrocínio na camisa - por causa da briga entre LG e Siemens -, mas com talento sobrando, o São Paulo não teve a menor dificuldade para golear o Criciúma, neste domingo, na sua estréia pela Copa São Paulo de Juniores. O placar de 5 a 0 em Suzano até foi baixo diante da superioridade do time de Vizolli. A partida deste domingo foi um massacre. Como a diretoria exige o título como mais um trunfo pela reeleição, jogadores profissionais como Tiago, Edcarlos, Marco Antônio, Fábio Santos e Aílton foram incorporados aos juniores. Reforçado, o São Paulo não deu a menor chance ao pobre Criciúma. Detalhe: o atacante Diego Tardelli, outro que já está no time profissional, reapareceu neste domingo e será o reforço contra o Fluminense do Piauí, na próxima rodada da Copa SP, na quarta-feira. O primeiro gol demorou. Douglas marcou contra, aos 33 minutos do primeiro tempo. Aos 39, o Criciúma perdeu Ramon, expulso. Com um a mais, o São Pauo chegou à goleada. Edcarlos, aos 25, Paulo Matos, aos 31, e Paulo Kraus, aos 35 e aos 43, fizeram os outros gols são-paulinos.