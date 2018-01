São Paulo goleia na estréia no Morumbi pela Libertadores O São Paulo goleou por 4 a 1 o Cienciano pela Copa Libertadores, no Morumbi, e se isolou na liderança do Grupo 1, com seis pontos ganhos em duas partidas. O Chivas Guadalajara é o vice-líder, com quatro pontos. O Caracas tem um ponto e o Cienciano não pontuou. A torcida tricolor começou a sonhar com uma nova goleada em sua competição preferida logo aos dois minutos, quando o São Paulo já vencia por 1 a 0, com um gol do zagueiro Fabão em cobrança de falta, beneficiado pela barreira, que abriu na hora da cobrança. Mesmo com a vantagem, a equipe se manteve no ataque. Aos 9 minutos, Souza tentou o gol, mas o goleiro Ibañez defendeu. Aos 15, Roberto Silva deu a resposta do Cienciano, mas Rogério Ceni defendeu. Em seguida, foi Aloísio quem teve um chute defendido pelo goleiro adversário. O clima de Libertadores ainda não tinha dominado a partida, apesar do bom público presente no Morumbi, de 29.419 pagantes, que voltou a comemorar aos 20 minutos, quando Danilo cruzou e Alex Dias fez 2 a 0 com a cabeça. Além da vitória, as arquibancadas do Morumbi seguidamente comemoravam a derrocada palmeirense no Palestra Itália, onde foi goleado por 4 a 1 pelo América, no Campeonato Paulista. A festa era intensa, mas se transformou em preocupação quando Roberto Silva fez o gol do Cienciano, em uma cabeçada, aos 29 minutos. Aumentou aos 33 minutos, quando Garcia bateu forte uma falta e Rogério Ceni voou no ângulo para impedir. No segundo tempo, o São Paulo passeou em campo e sua torcida se divertiu. O Cienciano simplesmente não conseguiu realizar um único ataque, enquanto era pressionado constantemente. Aos 13 minutos, Aloísio marcou, mas foi apontado impedimento. Mas aos 21 valeu: Souza cruzou da direita, o goleiro afastou, mas Thiago acertou um belo chute de fora da área para fazer 3 a 1. E foi o próprio Souza quem marcou o quarto gol, aos 31 minutos.