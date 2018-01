São Paulo goleia o Gama por 5 a 1 O placar engana. Os 5 a 1 de virada sobre o Gama, nesta quarta-feira à noite no Morumbi, foram mais do que suficientes para garantir a classificação do São Paulo às oitavas-de-final da Copa do Brasil, mas ainda falta muito para que a torcida possa ir ao estádio sem apreensão. Oswaldo de Oliveira deixou o campo quando ainda faltavam dois minutos para o final.. "O jogo está decidido e não vou ficar levando vaias", disse. Agora, o São Paulo enfrentará o Figueirense. Nesta quinta-feira, o clube pode definir as contratações do volante Carlos Alberto e do zagueiro Thiago. O primeiro tempo foi um tormento para o São Paulo. O Gama colocou Adelmo na marcação individual de Ricardinho e isso dificultou muito o jogo para o São Paulo, que centralizava as jogadas pelo meio, não utilizando as laterais. E a defesa continuou falhando. Errou para construir uma linha de impedimento e deixou Leonardo Manzi na cara de Rogério. O atacante tentou dar um chapéu e Rogério fez uma grande defesa que lhe causou uma torção no joelho esquerdo e a substituição no intervalo. No lance seguinte, houve a cobrança de escanteio. E Nem, de cabeça fez o gol do Gama. Até o final do primeiro tempo o São Paulo tentou o empate, mas sem nenhuma lucidez. Roger voltou no lugar de Rogério, mas Marco Antônio, muito fraco continuou em campo. A torcida começou a vaiar o time aos 12 minutos. Aos 14, depois da entrada de Kléber no lugar de Marco Antônio, o São Paulo empatou, com um gol de cabeça de Luís Fabiano. A vaga estava garantida, mas o sossego só veio aos 21 minutos, quando Gabriel fez o segundo com um forte chute de fora da área, após jogada de Luís Fabiano. O São Paulo passou a jogar pelas laterais, a variar jogadas e dominar totalmente o jogo. Os próximos gols foram conseqüência dessa melhora. O terceiro, de Kléber, nas saída de Júlio César, aos 34 minutos. E, dois minutos depois, Reinaldo completou um cruzamento de Júlio Baptista. O último veio aos 42 minutos, com um belo passe de Ricardinho bem aproveitado por Fabiano. Uma goleada que se justifica pelos últimos 30 minutos de jogo, mas que não serve para dar tranqüilidade em relação aos próximos jogos. O São Paulo pode definir ainda nesta quarta-feira as contratações do volante Carlos Alberto, do Botafogo-RJ, e o do central Thiago, do Paulista. Os dois jogadores confirmaram as negociações. "Eu estava indo para o Corinthians, mas o São Paulo ofereceu o Régis e o Dill e agora está quase tudo certo para eu jogar nesse grande time", afirmou Carlos Alberto. Carlos Augusto Barros e Silva, diretor de futebol, confirmou apenas que a saída de Dill para o Botafogo está acertada. Thiago, em Jundiaí, disse que falta pouco para chegar ao São Paulo. "Aliás, se dependesse de mim, eu já estaria lá. Por mim, não haverá problemas, mas faltam ainda alguns detalhes com a diretoria". Ficha Técnica São Paulo ? Rogério Ceni (Roger); Gabriel, Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Fábio Simplício (Marcelo Galo), Júlio Baptista, Marco Antônio (Kléber) e Ricardinho; Reinaldo e Luís Fabiano. Técnico ? Oswaldo de Oliveira. Gama ? Júlio César; Gustavinho, Nem, Emerson e Rochinha; Uéder, Adelmo (Paulo César), Wesley e Luciano Fonseca; Rodriguinho (Romualdo) e Leonardo Manzi. Técnico ? Cristiano Baggio Gols ? Nem aos 22 minutos do primeiro tempo; Luís Fabiano aos 14, Gabriel aos 24, Kléber aos 36, Reinaldo aos 38 e Fabiano aos 42 do segundo. Árbitro - Alexandre Lourenço Barreto (RS). Cartão amarelo ? Fabiano, Júlio Baptista, Gabriel, Leonardo Manzi, Adelmo, Júlio César, Wesley, Romualdo e Rodriguinho. Local ? Morumbi.