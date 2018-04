São Paulo goleia o Palmeiras, conquista Taça BH e é aplaudido por adversários

O São Paulo conquistou neste domingo a Taça BH de Futebol Sub-17 com uma goleada por 4 a 1 em cima do Palmeiras, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Gabriel, Luan, Weverson e Hélio marcaram para o time tricolor, que chegou ao seu terceiro título. Léo descontou para a equipe alviverde.

O título veio de forma invicta, com cinco vitórias e dois empates. O que chamou a atenção após a vitória do São Paulo foi a maneira como os palmeirenses reagiram com a derrota. No momento que os campeões se dirigiam ao pódio para receber o troféu, os atletas da equipe alviverde, mesmo abatidos com o vice, formaram um corredor para aplaudir os são-paulinos.

A goleada em cima do rival ainda encerrou um jejum de 19 anos do São Paulo sem título da competição. O time tricolor venceu a Taça BH em 1987 e em 1997, quando ainda a disputa acontecia com jogadores sub-20. O torneio em Belo Horizonte é um dos mais tradicionais competições de base do futebol brasileiro ao lado da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Corinthians, último campeão da Taça BH, caiu nas oitavas de final ao perder por 3 a 0 para o Flamengo. A partida teve um caráter de revanche, pois o time rubro-negro ficou com o vice-campeonato em 2015. O Flamengo foi eliminado nas semifinais, nos pênaltis, para o São Paulo. O Palmeiras avançou para a decisão ao vencer o Fluminense por 4 a 3.