São Paulo goleia o Santos na Copa FPF O São Paulo goleou o Santos por 5 a 2, neste sábado à tarde, na Vila Belmiro, pela 12.ª rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Os gols do time do Morumbi foram marcados por Tiago (2), Kena, Davi e Flávio. Os santistas diminuíram com Fabão e Luisinho. Com a vitória, o São Paulo ainda sonha com a classificação para a próxima fase, já que ocupa a sexta posição, com 10 pontos. O Santos permanece com 11 pontos, em quinto. Na segunda-feira, Humberto Grondona assume o comando técnico do Santos no restante da competição, substituindo Márcio Fernandes, que ficará responsável pelo juniores. Humberto é filho do Julio Grondona, presidente da AFA (Associação de Futebol da Argentina). Pelo mesmo grupo, o Grêmio Barueri confirmou ser um dos favoritos a conquistar o título da competição. Neste sábado, foi até a Capital e venceu o Nacional, por 1 a 0. Com a vitória, o já classificado Barueri soma 24 pontos, ocupa a liderança e faz a melhor campanha da primeira fase. O Nacional continua na terceira colocação, com 15 pontos. O ECO-Osasco, vice-líder com 19 pontos, confirmou sua classificação para a próxima fase ao vencer a lanterna Internacional de Limeira, por 1 a 0. No Grupo 1, o Rio Claro conquistou um excelente resultado em Ribeirão Preto. Debaixo de forte chuva, bateu o Comercial, por 2 a 1, de virada. Com a vitória, o Rio Claro assumiu a liderança temporária, com 21 pontos, dois a mais do que o time de Ribeirão Preto, terceiro colocado. O Independente assumiu a liderança provisória do Grupo 3 ao vencer o Guarani B, por 2 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Agostinho Prada, em Limeira. O time chegou aos 19 pontos, um a mais do que o Corinthians B que, neste domingo, enfrenta o Ituano, em Itu, pela 12.ª rodada da fase de classificação. Os gols do Independente foram anotados no segundo tempo por Paulão, aos 18, e Souza, aos 38 minutos.