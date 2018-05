São Paulo goleia Sport e termina Brasileirão em terceiro

Depois de perder a liderança na rodada retrasada, o título já era encarado como a "cereja no bolo". Nem mesmo os torcedores demonstravam a confiança de antes e apenas 30.997 torcedores enfrentaram uma tarde fria na capital paulista para acompanhar o jogo no Morumbi. O tetracampeonato não veio, mas o time ainda garantiu a sua sétima participação no torneio continental - caiu no Grupo 4 com o segundo representante do Paraguai, Once Caldas e o segundo indicado do México.

Como não podia deixar de ser, a última rodada não faltou em emoção. O São Paulo começou a partida na quarta colocação e chegou a ficar em segundo até terminar a competição mesmo na terceira posição.

Para quem falava em golear no início da semana, o São Paulo até que começou devagar. Jorge Wagner, Hugo e Dagoberto chegaram a municiar o centroavante Washington, que não conseguia concluir ao gol. As triangulações aconteciam, mas faltava mesmo o lance de perigo para contagiar jogadores e torcida.

Já rebaixado, o Sport foi mero coadjuvante no Morumbi. Os jogadores do time pernambucano bem que tentavam, mas faltava motivação. Em rara oportunidade, o zagueiro Durval aproveitou escanteio e obrigou Rogério Ceni a fazer excelente defesa. O goleiro só voltou a trabalhar já nos acréscimos, quando viu Fabiano mandar para fora.

JOGO ABERTO - A pior defesa do campeonato - 67 gols sofridos antes do início da última rodada - ficou ainda mais fragilizada. Moacir foi driblado no meio-campo e recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Antes do fim do primeiro tempo, pelo lado do São Paulo Renato Silva se empolgou em lance também no meio-campo e também foi expulso.

Até a metade do primeiro tempo, o melhor momento para os são-paulinos veio do Maracanã. O Grêmio abriu o placar com Roberson, mas a alegria durou pouco. Um minuto depois, Alecsandro, do Internacional, abriu placar. No lance seguinte, o Flamengo empatou o jogo com David.

A empolgação vinda das arquibancadas contagiou os jogadores em campo. Aos 34 minutos, Dagoberto partiu para cima da defesa, recebeu a trombada de dois marcadores, mas a bola sobrou na entrada da área para Washington. Desta vez, o camisa 9 não desperdiçou e chutou forte, rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Magrão.

EM CASA - Os alto-falantes do Morumbi não informavam o resultados que não agradavam ao São Paulo. Mesmo assim, Washington chegou a desconfiar do que estava acontecendo. "Apesar de a gente não saber o resultado, a torcida serve de termômetro. Eles comemoraram antes do nosso gol e depois ficaram quietos. O importante é que a gente continue com essa alegria de jogar futebol", disse o jogador, na saída para o intervalo.

Líder dentro de campo, o capitão Rogério Ceni deu mostras do que deveria ser o time no segundo tempo. Dagoberto fez fila na zaga do Sport e recebeu falta na entrada da área. O goleiro foi até o ataque para cobrar com perfeição e marcar o seu segundo gol neste Brasileirão.

E Washington mais uma vez provou que quer continuar no São Paulo. Aos 19 minutos, ele recebeu belo lançamento de Hugo, dominou no peito e, sem deixar a bola cair, fez certamente um dos seus gols mais bonitos. Já no fim do jogo, ainda teve tempo para mais um. Júnior César fez bela jogada pela esquerda e tocou para o atacante fazer de biquinho o seu 17.º gol neste Brasileiro, o 32.º na temporada.

Independentemente dos resultados, a torcida fazia a sua festa. Foi um festival de "olé" antes mesmos dos 30 minutos da segunda etapa, que só diminui a cada gol de Internacional e Flamengo. Ainda assim, ainda teve um tímido "o campeão voltou". Sobraram os aplausos para a torcida e o contentamento depois de ter estado na 16.ª colocação, na oitava rodada.

DESPEDIDAS - Aos gritos de "fica, fica", o zagueiro André Dias deixou o campo com uma lesão na perna esquerda. Ele tem propostas do futebol italiano e pode ter feito a sua última partida pelo time que foi tricampeão brasileiro. Emocionado, apenas acenou para a torcida. O mesmo aconteceu com Hugo e Dagoberto, que também têm propostas, e foram substituídos.

Ficha técnica:

São Paulo 4 x 0 Sport

São Paulo - Rogério Ceni; Renato Silva, André Dias (Zé Luis) e Miranda; Jean, Arouca, Hernanes, Hugo (Junior Cesar) e Jorge Wagner; Dagoberto (Marlos) e Washington. Técnico: Ricardo Gomes.

Sport - Magrão; Igor, César e Durval; Moacir, Hamilton, Fabiano (Jonas), Fininho (Freire) e Dutra; Wilson e Vandinho (Arce). Técnico: Levi Gomes.

Gols: Washington, aos 34min do 1º tempo; Rogério Ceni, aos 7, e Washington, aos 19min e aos 44min do 2º tempo.

Cartões amarelos: Zé Luis e Arouca (São Paulo); Dutra e Vandinho (Sport).

Cartões vermelhos: Renato Silva (São Paulo) e Moacir (Sport).

Árbitro: Sandro Meira Ricci.

Renda: R$ 1.136.575,00.

Público: 30.937 pagantes.

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).