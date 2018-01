São Paulo goleia The Strongest por 4 a 1 O São Paulo não deu bola para a altitude nem para a ?força? do The Strongest e conquistou excelente resultado na noite desta quarta-feira, em La Paz. Goleou por 4 a 1 e ficou muito perto de assegurar vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O segundo confronto entre brasileiros e bolivianos será no dia 12, no Morumbi. Mesmo que percam por dois gols de diferença, os paulistas garantirão a classificação. O adversário da próxima fase sairá do duelo entre River Plate e Libertad. O grande destaque da vitória tricolor foi Kleber, que marcou dois gols e participou de outro. O atacante assumiu a artilharia isolada da competição, com 5 gols. O resultado deixa o ambiente mais tranqüilo para o jogo de domingo, contra o Coritiba, pelo Brasileiro. Apesar do triunfo, o São Paulo passou sufoco no primeiro tempo. Não fossem as falhas nas finalizações dos bolivianos e as boas defesas do goleiro Rogério Ceni, fatalmente o Strongest teria aberto o placar. A melhor chance foi criada por Paz García, que acertou chute forte no travessão. O São Paulo, por sua vez, conseguiu fazer 1 a 0 na primeira boa oportunidade. Foi um golaço de Kleber, que se livrou da marcação e finalizou com precisão, no ângulo esquerdo do goleiro Soria, aos 30 minutos. O polêmico juiz paraguaio Ubaldo Aquino ainda anulou ? corretamente ? um gol de cada equipe. Apesar da correria, os são-paulinos não sentiram tanto os efeitos dos 3.600 metros de altitude de La Paz na primeira etapa. O departamento médico do clube levou máscaras de oxigêncio em caso de necessidade. Mas, no intervalo, ninguém reclamou de dificuldade para respiração e, por isso, o equipamento nem sequer precisou ser utilizado. O time da casa voltou para o segundo tempo fazendo pressão em busca do empate, mas deixando evidente sua limitação técnica. Mesmo assim, na base da força de vontade, alcançou a igualdade. Aos 23 minutos, Cristaldo chutou de fora da área. A bola ia para as mãos de Rogério, mas desviou em Jean e entrou. Para a sorte dos brasileiros, Luís Fabiano pôs o São Paulo à frente do marcador novamente, logo em seguida, evitando que o Strongest ganhasse moral na partida. O artilheiro aproveitou bom cruzamento de Kleber e tocou com categoria na saída de Soria: 2 a 1. O time do técnico Roberto Rojas, que não contou com Ricardinho, aproveitou-se do nervosismo dos bolivianos nos últimos 15 minutos e marcou mais dois gols, com Kleber e Gustavo Nery.