São Paulo goleia Vitória e se classifica na Copa SP

Dono da melhor campanha da primeira fase da Copa São Paulo de Juniores, com três vitórias, 15 gols feitos e nenhum sofrido, o São Paulo confirmou nesta terça-feira o seu favoritismo e se classificou às oitavas de final do torneio com uma goleada. Em Jaguariúna, a equipe do Morumbi derrotou o Vitória por 4 a 0.

O São Paulo, porém, sofreu no primeiro tempo do duelo. As equipes fizeram um jogo franco, com diversas chances de gol, mas não conseguiram abrir o placar. Assim, o primeiro gol são-paulino saiu apenas aos 12 minutos do segundo tempo, com Casemiro, que completou, de cabeça, cruzamento de Felipe Aguaí.

Mesmo em vantagem, o São Paulo seguiu melhor em campo, mas construiu sua goleada apenas nos minutos finais. Dener, aos 39, Marcelinho, aos 40, e Lucas Gaúcho, aos 45 minutos, definiram o triunfo e a classificação do time para a próxima fase da Copa São Paulo.

Nas oitavas de final, o São Paulo vai enfrentar o vencedor do confronto entre Guarani e Primeira Camisa. O duelo, em Louveira, será disputado na quarta-feira.