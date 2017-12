São Paulo homenageia Kaká: 'As portas da sua casa estarão sempre abertas'

Após o anuncio oficial da aposentadoria de Kaká como jogador de futebol neste domingo, o São Paulo usou as redes sociais para prestar homenagens ao meia revelado nas categorias de base do clube. Aos 35 anos, o craque revelou que tomou a decisão após um longo período de reflexão e que pretende continuar ligado ao esporte, mas desta vez como gestor.

+ Após deixar o Orlando City, Kaká anuncia aposentadoria do futebol

+ Kaká passa carreira a limpo: 'Conquistei mais do que podia imaginar'

"Quando param de jogar, ídolos não se aposentam, entram pra história. Mais que gols e títulos, o que fica é o legado de dedicação, profissionalismo e carinho. Obrigado por ter feito parte de momentos tão especiais. As portas da sua casa estarão sempre abertas", publicou o clube paulista, que chegou a fazer uma proposta a Kaká após o meia anunciar que não continuaria no Orlando City com o término da última temporada.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O São Paulo tem história recente quando o assunto são ídolos que assumem cargos internos no clube. Dos exemplos mais atuais, vale citar Rogério Ceni que foi anunciado como técnico da equipe no fim de 2016 e assumiu o comando à partir de 2017 após a saída de Ricardo Gomes. O caso mais recente é o de Raí, que assumiu como diretor de futebol do São Paulo após a saída de Vinicius Pinotti do cargo. O ex-atleta já trabalhava nos bastidores do clube, mas no Conselho de Administração.

Quando param de jogar, ídolos não se aposentam, entram pra história. Mais que gols e títulos, o que fica é o legado de dedicação, profissionalismo e carinho. Obrigado por ter feito parte de momentos tão especiais. As portas da sua casa estarão sempre abertas, @KAKA #ObrigadoKaka pic.twitter.com/tsXUrMQZ5B — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 17 de dezembro de 2017

"Chega a nova etapa da preparação. Agora vou me preparar para continuar no futebol e ter uma outra função, mas não vai ser mais como um jogador profissional, atleta", contou Kaká em entrevista à TV Globo. "Eu gostaria de participar do clube de uma forma mais... um manager, um diretor esportivo, alguém que fica entre o campo e o clube."

"Eu me preparei muito para ser jogador profissional e quero me preparar para essa nova função, quero ver e enxergar um pouco de fora. O fato de ter tido êxitos como jogador profissional não significa que vou ser um bom diretor ou não. Então quero me preparar para isso daqui em diante, estudar, acompanhar, estar mais próximo de alguns clubes, principalmente aquele onde eu joguei", completou o agora ex-jogador.

Paulo Henrique Ganso e Alexandre Pato, que jogaram com Kaká no período em que o meia esteve emprestado ao São Paulo em 2014, usaram as redes sociais para prestar homenagens ao colega.