São Paulo humilha o Flamengo no Rio O São Paulo não tomou conhecimento do Flamengo e, mesmo jogando no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, aplicou uma goleada por 6 a 1 sobre o rival. Edcarlos (dois), Amoros, Thiago Ribeiro e Mineiro marcaram para o time do Morumbi. Josafá descontou para os cariocas. Com o resultado, o São Paulo foi a 47 pontos em 31 jogos. O Flamengo tem 34 em 33 partidas disputadas.