São Paulo ideal em campo contra o Vasco Pela primeira vez desde que chegou ao São Paulo, o técnico Paulo Autuori poderá escalar o que considera o time ideal. Pelo menos no aspecto tático ? com dois zagueiros e dois volantes ?, a equipe que enfrentará o Vasco, às 16 horas, no Morumbi, é a mesma que o treinador pretende levar para o Mundial de Clubes da Fifa, de 11 a 18 de dezembro, no Japão. Fabão, com lesão no calcanhar direito, é a única baixa. Mas a ausência do zagueiro não deve atrapalhar os planos de Autuori, confiante na evolução da equipe. "A cada dia, os jogadores estão mais conscientes dos meus conceitos e sabem o que têm de fazer", diz. "Tudo é reflexo do tempo maior que temos para os treinamentos." Os últimos resultados ? três vitórias em quatro jogos ? ajudam no planejamento da comissão técnica, que projeta um crescimento do time até o Mundial do Japão. Porém, mais do que se preocupar com o principal torneio da temporada, o São Paulo pretende se concentrar no Campeonato Brasileiro para seguir recuperando posições. O confronto é tido como decisivo pelos são-paulinos. "Se conseguirmos tirar pontos dos times que estão à nossa frente, ganharemos moral", disse Cicinho. O lateral, já negociado com o Real Madrid, da Espanha, é um dos mais animados do grupo. Acredita que, se continuar conquistando os resultados, o time pode até sonhar com o título. "Não é impossível e enquanto tivermos possibilidade, temos de lutar", arrisca. Autuori é bem mais comedido. "Não podemos projetar nada, mas uma coisa é certa: a cada vitória, o time ganha segurança", observa o treinador. Veteranos - Além da afirmação no Brasileiro, o confronto do Morumbi deve ter duelo à parte entre as duplas ofensivas. Com Alex Dias e Romário de um lado, Amoroso e Christian, do outro, dificilmente os torcedores deixarão de ver gols. "O Vasco está crescendo de produção, também porque seus atacantes estão em ótima fase", observa Autuori. Amoroso não arrisca provocações ao rival, mas confia no seu entrosamento com Christian. "Ele tem características que facilitam meu estilo de jogo, posso me movimentar mais e dar passes para que ele marque, também", comentou. Além de Amoroso, o lateral Júnior, que cumpriu suspensão diante do Coritiba, é outra novidade.