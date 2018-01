São Paulo inaugura "contrato pepino" O lateral reserva Gabriel "revolucionou" a história dos contratos a serem assinados daqui para a frente no São Paulo. Batizada por conselheiros maldosos como cláusula "pepino", será um recurso que o clube usará para se garantir em contratos longos. O jogador passará a ser avaliado de seis em seis meses. Se não estiver rendendo o suficiente e cair para a reserva, o contrato poderá ser cancelado. A idéia foi do presidente Marcelo Portugal Gouvêa. O péssimo desempenho de Gabriel, que assinou até 2005 por R$ 76 mil mensais, inspirou o dirigente, que classificou o lateral como "pepino". A cláusula já está presente no contrato do volante Carlos Alberto, apresentado como novo reforço até 2006. Leia mais no Jornal da Tarde