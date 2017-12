São Paulo inaugura exposição fotográfica sobre a Copa A cidade de São Paulo também está no clima de Mundial. A Subprefeitura da Sé inaugurou nesta quarta-feira a exposição (gratuita) fotográfica "As cidades da Copa 2006", com fotos do alemão Michel Wagner. São fotos das 12 cidades alemãs (dos estádios e de lugares) que estarão recebendo os jogos do torneio que começa na próxima sexta-feira. O local onde estão expostas as fotografias é o Centro de Referência da Cidadania do Idoso, na Rua Formosa, 215. "Quando as pessoas vão aos estádios têm oportunidade de conhecer os pontos turísticos e os hábitos da cidade. E para aqueles que não podem ir à Alemanha, as fotos são uma forma de criar um clima de proximidade com o evento", explicou Andrea Matarazzo, subprefeito da Sé e secretário da Coordenação das Subprefeituras. A exposição fica neste local até sábado, quando vai para o Pólo Cultural da Terceira Idade (Rua Teixeira Mendes, 282 - Cambuci), sendo aberto ao público a partir de segunda-feira (12/6). Depois, visita outros lugares da capital paulista.