São Paulo indefinido e com problemas O técnico Oswaldo de Oliveira tem problema para a decisão do Supercampeonato Paulista, na quinta-feira, contra o Ituano: dificilmente vai poder treinar a equipe titular antes do jogo. Além de não poder contar com o lateral Gustavo Nery e o meia Júlio Baptista, suspensos, o treinador teve três baixas no treino desta quarta-feira. O lateral Rafael não participou das atividades porque estava sentindo dores na coxa direita enquanto o meia Adriano foi poupado para poder se recuperar de torção no joelho direito. Para completar, o zagueiro Émerson reclamou de fisgada na coxa e também ficou de fora. A informação do Departamento Médico é de que o trio terá condições de jogo, apesar dos problemas. A presença do atacante França, que se recupera de lesão na coxa direita, é considerada improvável e o atacante Dill, com fratura na perna, ficará alguns meses sem jogar. Apesar de ter pelo menos duas substituições obrigatórias no time titular, Oliveira não quis adiantar a possível formação do São Paulo para enfrentar o Ituano. Ainda assim, Lino deve entrar no lugar de Gustavo Nery e Lúcio Flávio no de Júlio Baptista. Ingressos ? Na venda de ingressos para o jogo a novidade é o desconto no valor das arquibancadas laranja e amarela. O preço de R$ 10,00 foi reduzido pela metade. Nesta quarta-feira as bilheterias do Estádio do Morumbi funcionarão das 9 às 17 horas.