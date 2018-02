São Paulo inicia limpeza e dispensa 5 A diretoria do São Paulo iniciou o processo de reformulação do elenco para a temporada 2005 e anunciou nesta terça-feira a dispensa de cinco jogadores. Não jogam mais no clube, o lateral-direito Gabriel; os volantes Adriano, Zé Ramalho e Ramalho, além do meia-atacante Nildo. Outros jogadores devem deixar o clube. A aposentadoria de César Sampaio já foi anunciada e o lateral-esquerdo Junior, preterido pelo técnico Emerson Leão, poderá se transferir para o Cruzeiro. O clube mineiro estaria disposto a pagar os U$ 600 mil de multa rescisória para ficar com o jogador. Em contrapartida, o clube também começa a contratar. O volante Josué, do Goiás, já foi anunciado.