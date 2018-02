São Paulo inicia maratona de 6 dias O São Paulo inicia nesta segunda-feira uma maratona de seis dias para enfrentar o Once Caldas, em Manizales, quarta-feira, pela Libertadores, e o Paysandu, domingo em Belém, pelo Brasileiro. E o que todos esperam é que ela se prolongue, com a viagem na próxima segunda-feira, para iniciar a decisão da final da Libertadores, contra Boca ou River Plate. A altitude de 2.200 metros de Manizales não assusta Carlinhos Neves, preparador físico do clube. "Não causa nenhum problema de adaptação aos jogadores. O que atrapalha um pouco é a adaptação à velocidade da bola, que é mais rápida", explica. Gustavo Nery conta que teve problemas em Quito, cuja altitude é de 2.800 metros. "Foi difícil conseguir o domínio, perdemos muitas jogadas bobas. A bola tem uma velocidade maior e também ganha efeito. Eu e o Fabão vamos treinar chutes de fora da área porque pode ser uma arma para a gente conseguir a vitória", revela. O jogador acredita que os dez dias juntos - tem muita confiança na classificação e conseqüentemente no aumento da maratona - podem ajudar o São Paulo. "Vamos ficar muito tempo juntos e isso serve para deixar o grupo mais unido", diz Gustavo Nery.