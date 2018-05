São Paulo inicia reformulação para a temporada 2010

O São Paulo hesitou em fazer reformulação do elenco, mas finalmente começa a executá-la. Depois das eliminações no Paulista e na Copa Libertadores deste ano, a diretoria cogitou alterar bastante o grupo. Demitiu o técnico Muricy Ramalho, dispensou os laterais Wagner Diniz e Joílson, mas resolveu dar um voto de confiança aos demais. Agora, após a perda de do título brasileiro, vai contratar mais de meio time. E atletas do grupo de 2009 já começaram a se despedir.

"Não fomos felizes nas contratações para esta temporada", reconheceu o presidente Juvenal Juvêncio. "Em 2004, quando assumi a direção do futebol, fui capaz de mudar quase todo o time. Agora, não será necessário porque temos alguns bons nomes no elenco. Só que farei novas contratações: serão seis ou sete jogadores, reforços eficientes."

O zagueiro Rodrigo, titular de Muricy durante o primeiro semestre, foi o primeiro a sair. O atacante Borges também já se despediu. Renato Silva, cujo contrato termina só em 2012, e Hugo podem tomar o mesmo caminho, assim como o jovem Aislan.

Junior Cesar e Zé Luis terminam o ano em baixa. O lateral-esquerdo teve temporada irregular. Começou mal, firmou-se com Ricardo Gomes, mas teve um final de ano ruim. Nas suas costas ocorreram gols decisivos na reta final. Deve perder espaço para Diogo, jovem que teve boa passagem pela seleção brasileira sub-20 no Mundial do Egito. O volante Zé Luís está insatisfeito, já que o clube trará Léo Lima, do Goiás, e Junior Dutra, do Santo André, para a função.

As principais apostas da direção estão na defesa e no ataque. Breno acertou salários e o Bayern de Munique havia aceitado liberá-lo por empréstimo de um ano sem custos. Os alemães, no entanto, recuaram. Dificultam a negociação porque têm interesse em levar Dagoberto por menos do que os R$ 23 milhões que pedem os tricolores.

Na frente, além de Fernandinho, do Barueri, o sonho é Fernandão. O jogador acertou com o São Paulo após a derrota para o Goiás (4 a 2, o atacante marcou um gol), mas o seu atual time se nega a liberá-lo. "Fizemos o que estava ao nosso alcance", disse o vice-presidente Carlos Augusto Barros e Silva.