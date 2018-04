São Paulo inicia semana de 'ajustes' para a disputa do segundo turno

O São Paulo volta a treinar na tarde desta terça, 8, no CT da Barra Funda, depois da derrota por 2 a 1 para o Bahia na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em Salvador, no último domingo. Dorival Junior terá quase uma semana para acertar o time para o confronto contra o Cruzeiro, no domingo, às 11h, no Morumbi.

O técnico não poderá contar com Cueva, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bahia e cumpirá suspensão automática. Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Caio, que cumpriu suspensão na última rodada, deve retornar à equipe. A situação do lateral Bruno, que desfalcou o time de última hora no domingo por causa de dor nas costas, não preocupa.

Uma das expectativas para o jogo contra o Cruzeiro é a possível estreia de Aderllan, que vem treinando sem restrições com o elenco e depende apenas do aval da comissão técnica sobre sua condição física para ser relacionado por Dorival Junior. O técnico já adiantou que pretende fazer mudanças no time para tentar reverter a situação crítica na tabela.

“Temos que treinar e trabalhar para sair desta situação. Teremos a semana para ajustar algumas coisas e seguir as orientações do Dorival Júnior”, avaliou Petros. Para o atacante Lucas Pratto, o time precisa aproveitar os dias sem jogos para acertar detalhes e corrigir erros. “Tem que trabalhar, temos cinco ou seis dias para trabalhar e acertar os erros que a gente está cometendo”, disse o argentino.

Com 19 pontos, o São Paulo iniciará o segundo turno na 17ª posição, na zona de rebaixamento. O Estado informou que o clube precisa fazer mais 28 pontos no torneio para se safar do rebaixamento. Um dos principais fatores que podem favorecer o time nesta segunda metade de Brasileirão é o apoio da torcida. Já são dois jogos seguidos no Morumbi em que o São Paulo bate recordes de público no torneio.

A volta de Hernanes, que mostrou ser a nova referência do time, a recuperação técnica de Cueva e a atuação da dupla de volantes Petros e Jucilei também são fatores que podem favorecer o São Paulo na luta contra o rebaixamento. Entre os principais desafios do clube para a retomada no Brasileirão estão os problemas na lateral-direita e as finalizações.