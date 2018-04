São Paulo inicia treinamentos em Cotia nesta segunda

SÃO PAULO - O São Paulo inicia hoje uma nova fase em Cotia. Depois de cair diante do Corinthians e do Atlético-MG em duas competições importantes, o Paulista e a Libertadores, respectivamente, a equipe vai trabalhar durante 13 dias no centro de treinamento das categorias de base, antes da estreia no Brasileiro, dia 26, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Para o técnico Ney Franco, será um bom momento de trabalhar alguns aspectos que não puderam ser feitos por causa da pré-temporada curta e também para se aproximar mais dos garotos do clube. "Quero aproveitar esse tempo em Cotia para mergulhar na base do São Paulo. Temos nomes de jogadores que vão integrar nosso elenco", diz o treinador.

Ele se refere ao volante Allan (19 anos), os zagueiros Diego (20) e Lucão (17), e o meia Lucas Evangelista (19). "Peguei informações sobre os garotos e a comissão técnica já estava monitorando o trabalho deles" conta Ney, que também terá o reforço do goleiro Renan Ribeiro, do Atlético-MG, que já havia assinado um pré-contrato com o São Paulo e deve desembarcar no clube em breve.

SIGILO

O São Paulo está fazendo de tudo para não deixar vazar o nome dos jogadores que estão na mira. O clube busca três atletas de peso e o diretor de futebol Adalberto Batista avisa que qualquer notícia pode interferir. "Peço ao Ney para não falar nomes, pois a gente sabe o quanto isso atrapalha nas transferências. Isso ocorreu quando fomos atrás do Vargas. Houve leilão e atrapalhou muito."