São Paulo inicia venda pela internet de ingressos da pré-Libertadores

SÃO PAULO - O São Paulo já começou a vender pela internet os ingressos para o primeiro jogo do clube na pré-Libertadores, dia 23, contra o Bolívar. O clube tenta, assim, reduzir as chances de ser punido por causa de toda a confusão na final da Copa Sul-Americana e perder um mando de campo. Até agora a Conmebol não confirmou que a partida de daqui a 10 dias será mesmo no Morumbi, apesar da confiança tricolor.

A venda de ingressos, por enquanto, é limitada aos sócios-torcedores e pela internet. O clube lançou, no sábado à noite, o novo formato do projeto, que agora garante preferência na compra de ingressos a quem pagar uma taxa mensal para o clube. Por isso, a comercialização para o torcedor comum começa apenas no próximo sábado.

No seu novo projeto de sócio-torcedor, o São Paulo criou dois planos: o Standard, que garante desconto de pelo menos 20% nos ingressos e custa R$ 30 ao mês, e o Premium, que oferece redução de pelo menos 30% no preço das entradas e exige uma mensalidade de R$ 100. Além disso, existem outros benefícios, como o direito de comprar até três ingressos antecipadamente a partir de um cadastro de dependentes, além de descontos na futura loja que o clube irá abrir em parceria com a Penalty no anel inferior.

No próprio site do clube o projeto é bastante criticado pelos torcedores, uma vez que, no formato antigo, o sócio-torcedor pagava um valor menor ao mês e tinha 50% de desconto no preço das entradas e ainda ganhava uma camisa por ano. Além disso, argumenta-se que a preferência de compra não é um grande atrativo, uma vez que o Morumbi tem, em média, cerca de 30% de ocupação, apenas.

Para incentivar novas adesões, o São Paulo lançou o que chamou de promoção, com ingressos com 50% para o Campeonato Paulista, a começar pela estreia no torneio, contra o Mirassol.