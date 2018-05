São Paulo inscreve revelação do sub-20 na Copa Libertadores

O São Paulo divulgou nesta terça-feira a lista dos 30 jogadores inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores. Após eliminar o César Vallejo, do Peru, na primeira fase, o São Paulo adicionou mais cinco atletas para a disputa da próxima etapa, que começa nesta quarta com o jogo contra o The Strongest, da Bolívia. Os recém-contratados Maicon e Kelvin, estão entre as novidades.

Os dois vieram por empréstimo do Porto, de Portugal, e estão à disposição do técnico Edgardo Bauza. Além da dupla, a grande novidade é o meia Lucas Fernandes, uma das revelações da equipe sub-20. O jogador foi campeão no último domingo da Copa Libertadores da categoria, ao marcar o gol do título nos minutos finais da decisão contra o Liverpool, do Uruguai.

Outros dois acréscimos na lista também são de garotos revelados pelas categorias de base. O lateral-direito Auro e o lateral-esquerdo Matheus Reis agora também ficam à disposição do treinador para a sequência da competição. O clube divulgou a nova listagem dos jogadores, já com a numeração fixa que vão utilizar durante a Libertadores.

Na noite desta quarta-feira, às 19h30, no Pacaembu, diante do The Strongest, o São Paulo estreia na fase de grupos. Além dos bolivianos, o atual campeão River Plate e o Trujillanos completam o Grupo 1 da competição.

Confira a lista dos atletas inscritos pelo São Paulo:

Goleiros:

1 - Denis

22 - Renan Ribeiro

24 - Léo

Laterais:

2 - Bruno

6 - Carlinhos

16 - Mateus Caramelo

21 - Mena

26 - Auro

28 - Matheus Reis

Zagueiros:

3 - Rodrigo Caio

4 - Lucão

5 - Lugano

18 - Breno

19 - Lyanco

27 - Maicon

Meio-campistas:

7 - Michel Bastos

8 - Daniel

10 - Paulo Henrique Ganso

11 - Wesley

13 - Wilder

15 - João Schmidt

20 - Centurión

23 - Thiago Mendes

25 - Hudson

29 - Lucas Fernandes

Atacantes:

9 - Kieza

12 - Calleri

14 - Alan Kardec

17 - Rogério

30 - Kelvin