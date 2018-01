São Paulo instala crise no Corinthians O São Paulo venceu o Corinthians de virada, por 3 a 2, na tarde desta quarta-feira; se distanciou da zona do rebaixamento e, de quebra, instalou a crise no adversário. Com a vitória, o Tricolor chega a 28 pontos e consegue respirar em sua luta contra o descenso. O Corinthians, ao contrário, permanece com 40; fica mais distante dos líderes e o técnico Márcio Bittencourt está seriamente ameaçado de demissão. O Corinthians abriu a contagem com o estreante Nilmar, logo a dois minutos. O São Paulo empatou ainda no primeiro tempo, numa jogada individual de Amoroso, aos 28. O gol da virada veio aos 30 do segundo, com Souza, mas o Corinthians empatou aos 41 com Rosinei. Só que aos 43, o São Paulo fez o gol da virada, com Amoroso, numa cobrança de pênalti. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Coritiba, na casa do adversário. O Corinthians recebe o Atlético-PR.